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В Одесской области в новогоднюю ночь загорелась электричка

В Одессе загорелся вагон электрички ГСЧС

Задымление произошло в машинном отделении головного вагона

В Одесской области в новогоднюю ночь загорелся вагон электрического поезда, в результате чего было повреждено оборудование транспорта. Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

Информацию о задымлении на железнодорожной станции "Раздельная" спасатели получили 1 января в 03:51. Впоследствии было установлено, что пожар случился в машинном отделении головного вагона электротяга на запасном пути.

В связи с возгоранием временно была обесточена контактная сеть. В 05:15 пожар локализовали, а в 06: 21 - полностью ликвидировали на площади 10 квадратных метров. 

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По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Однако, в результате пожара повреждена отделка и оборудование одного вагона. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В Одессе загорелся вагон электрички ГСЧС

Нарушений движения железнодорожного транспорта также не было.

Напомним, недавно в Николаеве в новогоднюю ночь, вспыхнул пожар в квартире многоэтажного дома. Причиной этого стал неудачно запущенный салют.

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