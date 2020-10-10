В Одесской области в ДТП погиб человек, еще двоих госпитализировали в тяжелом состоянии

ДТП в селе Степановка Одесской области Нацполиция Одесской области

Одного из пострадавших спасатели деблокировали из искореженного авто

В пятницу ночью, 9 октября, в Одесской области произошло ДТП, в результате которой погиб человек, еще двое, среди которых ребенок, получили травмы. Об этом сообщают пресс-службы полиции и ГСЧС.

Как отмечается, авария случилась примерно в 12 ночи в селе Степановка Раздельнянского района. По предварительной информации, 33-летний одессит, который ехал в направлении Кучурган, не справился с управлением "Volkswagen" и въехал в припаркованный на обочине грузовой автомобиль "MAN".

В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте, а двух его пассажиров, 1974 и 2018 г. н., госпитализировали с черепно-мозговыми травмами. Взрослого пассажира спасатели деблокировали из покореженного автомобиля. Состояние здоровья пострадавших - тяжелое.

ДТП в селе Степановка Одесской области Нацполиция Одесской области

Впоследствии правоохранители квалифицировали событие по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз.

Напомним, недавно во Львовской области на автодороге "Червоноград-Радехов" мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, повлек тройное ДТП, в результате чего травмы получили семь человек.