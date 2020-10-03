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В Одесской области среди улицы выстрелили в мужчину

В Рени произошла стрельба Фото из открытых источников

50-летнего пострадавшего госпитализировали с ранениями

В пятницу вечером, 2 октября, в городе Рени Одесской области неизвестный среди улицы начал стрельбу из огнестрельного оружия, в результате один из местных жителей получил ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Так, информацию о стрельбе правоохранители получили примерно в 21:00, после чего прибыли на место происшествия. 

Как выяснилось, огнестрельное ранение получил 50-летний мужчина, которого впоследствии госпитализировали медики.  

"Предварительно установлено, что огнестрельные ранения из неустановленного оружия потерпевший получил на улице от неизвестного", - говорится в сообщении. 

В результате правоохранители начали расследование по статьям 15 и 115 Уголовного кодекса (покушение на убийство).

Сейчас продолжается розыск злоумышленника, который выстрелил у 50-летнего местного жителя.  

По данным Думская, пострадавший - Виталий Варивода по прозвищу Кипяток. Он бывший таможенник и бывший член преступной группировки Виталия Мариянчука (Бухгалтера), которой приписывают ряд убийств.

Отмечается, что "Авторитета" ранили, когда он выходил из спортзала. Подъехавший на автомобиле BMW киллер стрелял из боевого пистолета. В результате Варивода получил огнестрельные ранения ноги и грудной клетки. 

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Напомним, ранее в Киевской области двое злоумышленников устроили нападение на бизнесмена. Группа мужчин обстреляли пострадавшего и похитили из его авто крупную сумму денег.

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