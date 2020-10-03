В Одесской области школьник порезал себе горло из-за давления со стороны учителя

В Одесской области школьник хотел покончить с собой из-за травли учителя Фото из открытых источников

По словам родителей пострадавшего, учитель унижал парня из-за того, что он плохо понимал ее предмет

В Одесской области во время урока 15-летний подросток порезал себе горло ножом из-за травли со стороны учителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, инцидент произошел 30 сентября в Килийском лицее №3. Во время урока школьник вышел из класса, после чего в коридоре порезал себе ножом шею. С ранениями парня доставили в хирургическое отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

"По предварительной информации причиной такого поступка несовершеннолетнего стало предвзятое отношение к нему со стороны педагога", - отметили в пресс-службе полиции.

Впоследствии родные парня в сюжете TSN рассказали, что учитель унижал ученика несколько лет. Кроме этого, перед тем, как совершить попытку самоубийства, парень оставил две объяснительные записки.

"Первая записка, скажем так, общие фразы. Вторая записка, которая была написана, это проблемы с предметом", — заявил начальник отдела образования Килийской ОТГ Сергей Мергут.

По словам родственников пострадавшего, проблемы с учителем химии начались давно. В частности, подростку тяжело давался предмет, однако учитель вместо помощи высеивал неудачи парня.

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"Говорил, что тебе в 10-й класс не нужно идти, что вот такой ты глупый, тупой, зачем ты вообще заходишь в класс, если ничего не понимаешь. Брат говорил, я сидел и каждый раз знал, что он сейчас обратится ко мне и у меня каждый раз что — то внутри подпрыгивало", - рассказала сестра ученика Олеся Альтер.

По ее словам, мать сообщала об этом классному руководителю и директору. Однако, в школе отметили, что ранее никаких жалоб на педагога не было.

В полиции сейчас решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 120 Уголовного кодекса Украины (доведение до самоубийства).

Напомним, ранее в Киевской области на учительницу составили административный протокол из-за травли школьников. По словам родителей, женщина регулярно оскорбляла и унижала их детей, а также применяла нецензурную лексику в отношении учеников и коллег.