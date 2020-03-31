В Одесской области семья отравилась угарным газом, есть жертвы и пострадавший ребенок

Национальная полиция Фото - из открытых источников

В трагедии погиб отец и бабушка, мать с дочерью были госпитализированы

В селе Латовка Одесской области без признаков жизни были обнаружены 43-летний хозяин и его 77-летняя мать. Предварительная причина - отравление угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

Отмечается, что событие произошло накануне. Жена погибшего и их 8-летняя дочь были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Семью обнаружили родственники, которые, не дозвонившись ни до одного из потерпевших, приехали убедиться, все ли с ними в порядке.

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") Уголовного кодекса Украины. В рамках производства будет назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что в Славянске местный житель, который отбывал условно-досрочное освобождение за прошлое преступление, убил косой знакомого.