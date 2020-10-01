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В Одесской области разоблачили чиновника Подольской мэрии на подкупе членов избиркома

Злоумышленник просил за вознаграждение не регистрировать кандидатов от конкурентной политсилы и обеспечить позитивное голосование

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, организатором подкупа является начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города. За разные суммы вознаграждения он предложил членам городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурентной политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.

Как отмечается, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса.

Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске во время передачи члену избиркома части неправомерной выгоды.

Сейчас продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

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Напомним, 29 сентября, правоохранительные органы открыли 10 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса. Больше всего сообщений о нарушениях избирательного процесса зафиксировано в Киевской области

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