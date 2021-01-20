В Одесской области прямо в зале суда пытался покончить с собой подозреваемый в убийстве 11-летней девочки

Мужчина прямо во время суда начал наносить себе ножевые ранения Фото из открытых источников

Таким образом он хотел помешать судебному процессу

На Одесщине подозреваемый в совершении убийства 11-летней девочки прямо в зале суда пытался закончить жизнь самоубийством. Соответствующее видео обнародовала "Думская" на своем YouTube-канале.

Как отмечается, инцидент произошел во время заседания Раздельнянского районного суда Одесской области. Подозреваемый в убийстве несовершеннолетней Дарьи Лукьяненко Николай Тарасов сперва отрицал свою вину в содеянном, а затем начал наносить себе ножевые ранения по горлу.

"Сегодня я умру и поставлю точку — я, а не суд", - выкрикнул он.

После попытки суицида задержанного доставили в больницу для оказания медицинской помощи и снова вернули в суд. На этот раз его тщательно обыскали и попросили не прятать руки.

По данным Бабеля, бабушка погибшей девочки Екатерина Лукьяненко считает, что такое поведение мужа является лишь игрой на камеру. Он пытается привлечь к себе внимания и затянуть заседание. Такого мнения придерживается и адвокат потерпевших.

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Напомним, 13 июня 2019 года в Одесской области исчезла 11-летняя Дарья Лукьяненко. Через неделю правоохранители нашли ее в выгребной яме подозреваемого в содеянном 22-летнего Николая Тарасова. По данным следствия, мужчина пытался изнасиловать ребенка, затем его задушил и нанес ранения острым предметом