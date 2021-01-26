В Одесской области подросток устроил стрельбу на детской площадке: Есть раненые

В Одесской области несовершеннолетний открыл огонь на детплощадке Фото из открытых источников

Пострадали ребята 13 и 14 лет, которым пули попали в руки, ноги и спину

На одной из детских площадок под Одессой несовершеннолетний устроил стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 24 января около 16:00 часов в городе Измаил. Несовершеннолетний подозреваемый и его 15-летний товарищ начали приставать к двум юношам. Ребята 13 и 14 лет в этот момент занимались спортом. Между компаниями разгорелся спор, в результате чего один из юношей открыл огонь из пистолета.

При этом добавляется, что к правоохранителям обратились мамы пострадавших подростков. Металлические шарики от оружия попали детям в руки, ноги и спину, впрочем к медикам за помощью не обращались.

Полицейские задержали двух подозреваемых юношей на одной из улиц города.

В ходе следствия выяснилось, что 15-летний подросток приобрел травматическое оружие через интернет. Пистолет во время схватки использовал его приятель.

Сейчас несовершеннолетнему, устроивший стрельбу, грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет по статье "Хулиганство". Следствие еще продолжается.

Новости по теме: В центре Полтавы произошла стрельба, есть травмированный

Ранее сообщалось, что в Тернополе 11-летнего мальчика обстреляли из дробовика. Он катался на санках вблизи школы.