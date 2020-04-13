В Одесской области мужчина избил полицейского за замечание об отсутствии маски

Нацполиция из открытых источников

Провоохоронця с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой трамвою госпитализированы

В городе Беляевка Одесской области мужчина избил полицейского за то, что тот сделал ему замечание об отсутствии маски. Об этом сообщает пресс-служба Одесской полиции.

“Во время выполнения служебных обязанностей’связей инспектор сектора реагирования патрульной полиции Беляевского ОП остановился, чтобы сделать замечание группе лиц, которые находились возле магазина без средств защиты (масок). В это же время туда подъехал 23-летний правонарушитель и, выйдя из автомобиля, ударил несколько раз полицейского в лицо”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что подполковника полиции госпитализировали в районную больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, а злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Предоставлять любые объяснения и проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения правонарушитель отказался.

По данному факту материалы внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что в Харькове избили начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям.