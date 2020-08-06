В Одесской области мужчина бросил гранату в гостей, трое раненых

Пострадавших доставили в больницу с рваными ранами

Фото из открытых источников

В селе Песчаная Одесской области от взрыва гранаты пострадали трое людей. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской Области.

Отмечается, что сегодня, 6 августа, около трех ночи во дворе 39-летней жительницы села взорвалась граната. Как выяснилось, к женщине приехали трое гостей из Винницкой области, с которыми она и ее сожитель употребляли спиртные напитки. Во время ссоры, которая возникла между людьми, мужчина бросил в сторону гостей гранату.

В результате взрыва телесные повреждения в виде множественных рваных ран получили двое мужчин в возрасте 41 и 27 лет и 30-летняя женщина. Пострадавших в результате инцидента госпитализировали, однако, пока их доставляли в медучреждение, а злоумышленник с места происшествия скрылся.

Известно, что полиция открыла уголовное производство по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство". Сейчас правоохранители принимают меры по установлению его местонахождения и задержания.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области мужчина с боеприпасом в руке угрожал взорвать двух женщин. Крестьянин запугивал расправой своих мать и жену при помощи предмета, похожего на гранату.