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В Одесской области горела база отдыха: Огнем уничтожено семь домов

Пожар на базе отдыха "Южная" ГСЧС

Тушение пожара усложняли погодные условия и отдаленность от источника воды

В Одесской области в селе Сычавка произошел масштабный пожар на базе в результате огнем было уничтожено семь домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Информацию о пожаре спасатели получили 23 января в 21:39. Отмечается, что огонь удалось локализовать в 23:35, а в полночь возгорание полностью потушили. 

В результате пожара было уничтожено семь деревянных построек, еще две - повреждены. Всего на территории базы отдыха расположены 22 дома. 

Спасатели пояснили, что тушение пожара усложняли сильные порывы ветра (до 18 метров за секунду) и отдаленность от ближайшего источника воды. 

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Причину пожара, а также нанесенный ущерб устанавливают. Известно, что база не работала примерно 10 лет. 

По предварительной информации, пострадавших или погибших нет. 

Напомним, недавно в городе Павлоград Днепропетровской области произошел пожар в общежитии, в результате троих пострадавших госпитализировали в больницу интенсивного лечения.

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