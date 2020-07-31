В одесском суде подсудимый перерезал себе горло. Видео

Одесский блогер Стас Домбровский odessa.info

Истекая кровью, он продолжал кричать о несправедливости

В пятницу, 31 июля, в Одессе местный блогер Стас Домбровский перерезал себе горло в зале суда после объявления решения. Об этом сообщает портал Трасса Е-95.

Как отмечается, инцидент произошел в помещении Приморского районного суда во время заседания. По предварительной информации, суд рассматривал обвинение Домбровского в хулиганстве. После этого судья принял решение отправить мужчину в СИЗО без права на залог.

Однако, Домбровский уверял, что дело против него сфабриковано. По словам блогера, он вступился за друга, на которого напали около десятка человек.

После чего обвиняемый перерезал себе горло и продолжил кричать о несправедливом решении судьи. Впоследствии мужчине на месте оказали медицинскую помощь и забрали в больницу.

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Напомним, недавно в Ровно пьяный 25-летний мужчина во время застолья перерезал горло местной жительнице. Злоумышленник объяснил это тем, что женщина не пускала его спать, чем спровоцировала к совершению преступления.