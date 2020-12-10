В одесском McDonalds мужчина угрожал взорвать заведение

Задержанный "подрывник" в Одессе Фото: Нацполиция

Мужчина рассказал правоохранителям, что к поступку его подтолкнула сложная жизнь

Одесские правоохранители задержали мужчину, который зашел в ресторан McDonalds и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, мужчина, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и стал требовать вызвать полицию.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Взрывных устройств у него не обнаружили.

Мужчина рассказал правоохранителям, что к поступку его подтолкнула сложная жизнь.

Следователи открыли уголовное производство. В случае доказательства вины фигуранту грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице в полицию поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады. Информация не подтвердилась.