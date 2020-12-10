live
Новости » События Читати новину українською

В одесском McDonalds мужчина угрожал взорвать заведение

Задержанный "подрывник" в Одессе Фото: Нацполиция

Мужчина рассказал правоохранителям, что к поступку его подтолкнула сложная жизнь

Одесские правоохранители задержали мужчину, который зашел в ресторан McDonalds и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В частности, мужчина, держа руку под курткой, сообщил администрации кафе, что у него граната, которую он собирается взорвать, и стал требовать вызвать полицию.

Правоохранители провели спецоперацию и задержали злоумышленника. Взрывных устройств у него не обнаружили.

Мужчина рассказал правоохранителям, что к поступку его подтолкнула сложная жизнь.

Следователи открыли уголовное производство. В случае доказательства вины фигуранту грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.

Новости по теме: В Киеве американец "минировал" ГБР: Ему грозит до 6 лет тюрьмы

Напомним, ранее сообщалось, что в столице в полицию поступило сообщение о заминировании здания Верховной Рады. Информация не подтвердилась.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Степанов: Мы будем настаивать на вакцинации более 20 миллионов украинцев Степанов подписал документы для получения вакцины от COVID-19 Степанову поставили задачу дискредитировать российскую вакцину, иначе его дочь депортируют из США, - Кравченко Вакцина от COVID-19 понадобится даже тем, кто уже переболел, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Вакцина от COVID-19. Новый транш от ЕС. Рост уровня бедности | Ток-шоу
Всемирный заговор. Зимний локдаун. Увеличение тарифов. Средства на медицину | Детали дня | 09.12.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу