В одесском аэропорту задержали фигуранта дела о пожаре в "Токио Стар"

Отель Токио Стар. Фото censor.net.ua

Подозреваемый был объявлен в розыск

В Одессе правоохранители задержали одного из фигурантов дела о пожаре в гостинице "Токио Стар", который произошел в августе 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба одесской полиции.

Согласно сообщению, мужчина пытался пересечь государственную границу Украины через международный аэропорт "Одесса". Он является бывшим директором одесского отеля, которого разыскивали по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 191 УПК Украины и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Отметим, по делу о пожаре в одесском отеле в розыск были объявлены главный инженер и совладелец Сергей Дурач. По данным местных СМИ, в аэропорту был задержан именно он.

Напомним, пожар в одесском отеле "Токио Стар" произошел в ночь на 17 августа 2019 года. В результате возгорания, которое произошло на втором этаже здания, погибли 9 человек, еще 10 пострадали.

После инцидента прокуратура Одесской области задержала владельца отеля "Токио Стар" Вадима Черного. 20 августа суд его арестовал, избрав меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца без права внесения залога.

В ноябре прошлого года Апелляционный суд Одессы изменил меру пресечения Черному, отпустив его домой под обязательство носить браслет с системой слежения.