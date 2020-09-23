live
Новости » События Читати новину українською

В Одессе зарезали фармацевта круглосуточной аптеки

В Одессе убили фармацевта аптеки Нацполиция Одесской области

Тело девушки нашли утром с признаками насильственной смерти

В Одессе на улице Академика Королева зарезали молодую девушку, которая была работницей одной из круглосуточных аптек города. Об этом сообщает пресс-служба полиции. 

Как отмечается, тело фармацевта с признаками насильственной смерти обнаружили в среду утром, 23 сентября. По предварительным данным, девушка погибла от ножевых ранений. 

"По предварительным данным потерпевшая – работница фармацевтической учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена", - отметили в пресс-центре полиции. 

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, убившее девушку, устанавливаются. 

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в поселке Котовского в Одессе произошло двойное убийство: возле одного из домов мужчина зарезал двух человек, предположительно, без определенного места жительства.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Елена Бондаренко | Ток-шоу
Многовекторность Разумкова. Реформы в Украине. Преступление, а не
Елена Лукаш | Ток-шоу
Падение гривны. Суд над Юрченко. Экологическая ситуация в Украине | Детали дня | 21.09.20
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Произвол радикалов. Подготовка к местным выборам | Ток-шоу