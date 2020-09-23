В Одессе зарезали фармацевта круглосуточной аптеки

В Одессе убили фармацевта аптеки Нацполиция Одесской области

Тело девушки нашли утром с признаками насильственной смерти

В Одессе на улице Академика Королева зарезали молодую девушку, которая была работницей одной из круглосуточных аптек города. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, тело фармацевта с признаками насильственной смерти обнаружили в среду утром, 23 сентября. По предварительным данным, девушка погибла от ножевых ранений.

"По предварительным данным потерпевшая – работница фармацевтической учреждения - погибла от ножевых ранений, обстановка в аптеке не нарушена", - отметили в пресс-центре полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Анкетные данные погибшей, обстоятельства происшествия и лицо, убившее девушку, устанавливаются.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в поселке Котовского в Одессе произошло двойное убийство: возле одного из домов мужчина зарезал двух человек, предположительно, без определенного места жительства.