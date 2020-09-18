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В Одессе зафиксировали вспышку COVID-19 в монастыре

Фото из открытых источников

Всего в монастыре сейчас находится около 300 человек

В Одесском Свято-Успенском мужском монастыре зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом пишет "Думская".

В частности, диагноз COVID-19 подтвердили у 6 священнослужителей, с которыми контактировало не менее 88 человек. Сейчас врачи отобрали у монахов биоматериалы и направили их в лабораторию для ПЦР-тестирования. 

Всего в монастыре сейчас находится около 300 человек.

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Напомним, по состоянию на утро 18 сентября в Украине лабораторно подтверждено 169 472 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 3 228 новых случаев, 1 573 пациента побороли болезнь, а 68 человек умерло.

Отмечается, что именно в Одесской области было подтверждено почти больше всего новых случаев заражения - 322.

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