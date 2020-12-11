В Одессе задержали криминального "авторитета", который пытался "контролировать ситуацию" в регионе

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

Одесские правоохранители задержали криминального "авторитета", который пытался влиять на криминогенную ситуацию в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, в автомобиле, на котором передвигался 30-летний выходец одной из постсоветских стран Востока, полицейские обнаружили огнестрельное оружие и патроны к нему. Впоследствии было установлено, что оружие похитили в одной из воинских частей Одесской области.

Как отмечается, злоумышленник попадал в поле зрения правоохранителей в 2017 году. Тогда за незаконное хранение наркотических средств и огнестрельного оружия Коминтерновский районный суд приговорил его к трем годам лишения свободы с испытательным сроком один год и три месяца.

"Во время пребывания на испытательном сроке правонарушитель прибегнул к хулиганству с применением огнестрельного оружия, за что Суворовский районный суд Одессы взял его под стражу, однако впоследствии изменил меру пресечения на домашний арест, что дало злоумышленнику возможность совершить преступление, о котором шла речь в начале", - отметили в полиции.

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Сейчас задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Также Киевский районный суд Одессы избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 10 млн гривен. Кроме этого, возобновлено рассмотрение приговора 2017 года, по которому злоумышленник так и не отбыл наказание.

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Напомним, ранее правоохранители задержали на территории Киева и Одессы пятерых членов организованной группы, которые занимались похищением людей на заказ, выбиванием средств и имущества.