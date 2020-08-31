В Одессе задержали киевлянина, который заказал киллера для бизнес-партнера

Заказное убийство предпринимателя в Одессе Национальная полиция Одесской области

Между партнерами возник финансовый конфликт

В Одессе правоохранители задержали 37-летнего киевлянина, который готовил покушение на 31-летнего предпринимателя, с которым имел острый финансовый конфликт в сфере оборота криптовалют. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, правоохранителям стало известно, что злоумышленник подыскивает киллера. Впоследствии были проведены первоочередные следственные и негласные действия, в результате которых были собраны доказательства преступных намерений заказчика, а также зафиксирована передача задатка в размере 2,5 тыс. долларов и проведена имитация убийства потерпевшего.

Накануне во время получения отчета от "исполнителя" в виде фотоматериалов имитированного убийства предпринимателя и передачи ему в качестве вознаграждения еще 2,5 тысяч долларов, силовики заказчика задержали.

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Как отмечает пресс-служба СБУ правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения, а затем убийства жертвы, после чего сообщили о его выполнении. На такой шаг заказчик пошел, поскольку имел конфликт с потерпевшим из-за совместных сделок в известной компании, которая занималась криптовалютами, и имеет некоторые признаки так называемой "финансовой пирамиды".

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Следователи объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 15 и п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. К следственному судье направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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Напомним, в июле задержали депутата Черкасского городского совета за организацию заказного убийства заместителя городского председателя города Черкасс.