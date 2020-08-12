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В Одессе задержали еще двух участников банды " Лота Гули”

Задержание банды "Лоту Гули" в Одессе Фото: Пресс-служба СБУ

Банда занималась похищением людей

Служба безопасности Украины в Одессе задержала еще двух участников банды" Лоту Гули", которая похищала людей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что сотрудники Службы безопасности Украины провели в Одессе очередную спецоперацию по задержанию двух участников межэтнического организованной группировки "Лоту Гули". Они терроризировали местных жителей и предпринимателей.

"В начале июля СБУ задержала четырех организаторов банды и продолжала следствие. И вот сейчас оперативники установили еще двух участников. Их и задержали сегодня в частном доме на окраине Одессы", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала четырех участников группировки "Лоту Гули" во время попытки похищения человека. 

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