В Одессе задержали четырех граждан Израиля со 120 килограммами кокаина

Злоумышленники доставляли наркотики из Южной Америки

В Одессе четырех граждан Израиля задержали около 120 килограммами кокаина, который злоумышленники доставляли из Южной Америки. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что преступников, которые обеспечивали функционирование канала контрабанды кокаина, задержали в одном из складских помещений Одессы. Правоохранители установили, что иностранцы причастны к контрабанде наркотиков, которые доставляли из Перу в Украину через Одесский морской торговый порт.

Известно, что следственно-оперативные мероприятия проходили в рамках уголовного производства по статье "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств". Сейчас продолжаются следственные мероприятия.

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Напомним, недавно в Одессе СБУ блокировала транзит и изъяла 750 кг психотропа, который используют террористы "Исламского государства". Два контейнера с наркотиками злоумышленники доставили в Одесский морской порт.