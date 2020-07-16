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В Одессе выявили вспышку коронавируса в детдоме

Фото из открытых источников

Детский дом перевели в режим обсервации

В одесском детском доме "Перлинка" обнаружили вспышку COVID-19 - носителями коронавируса оказались двое работников заведения и 15 воспитанников. Об этом сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, передает пресс-служба мэрии города.

"После того, как заболел один из сотрудников "Перлинки", в учреждении провели обследование всех детей и персонала - выполнено более 70 ПЦР-тестов. Установлено, что носителями вируса являются 15 детей и двое взрослых", - отметила Буйневич.

Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, никаких признаков респираторных заболеваний нет, однако сегодня, 16 июля, было принято решение об изоляции тех, у кого обнаружили заражение.

Буйневич добавила, что всё учреждение переведено в режим обсервации. Дети и сотрудники будут находиться внутри детского дома, а городские службы будут обеспечивать их всем необходимым: продуктами питания, профилактическими и средствами личной гигиены.

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Напомним, по состоянию на утро 16 июля в Украине зафиксировано 56 455 случаев коронавирус. В частности, в Одесской области с начала пандемии обнаружили 2 375 заражений, за последние сутки - 61.

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