В Одессе возле затопленного танкера "Делфи" нашли погибшего дельфина

Погибший дельфин Фото из открытых источников

Причиной гибели животного могли быть инфекция, загрязнение акватории

Возле затонувшего танкера "Делфи" обнаружили погибшего дельфина, сейчас выясняют причину его гибели. Об этом сообщает Государственная экоинспекция в Одесской области.

При осмотре животного механических повреждений не выявили, причину смерти будет устанавливать "Украинский научный центр экологии моря".

По информации издания "Думская", животное нашли отдыхающие как раз у затонувшего танкера.

В местном дельфинарии изданию сказали, что погибший дельфин относится к виду морская свинья, также его называют азовка.

По мнению старшего тренера дельфинария Елены Колмогорової, причиной гибели животного могли быть инфекция, загрязнение акватории, сити или трал рыбаков.

Ранее глава Госэкоинспеции Украины Андрей Малеваный заявил, что затонувший в Одессе танкер "Delfi" нанес вред окружающей среде размером около 20 тыс. долларов.