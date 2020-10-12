В Одессе учительница накричала на ребенка за украинский язык на уроке. Ее уволили

Гимназия №4 в Одессе Фото из открытых источников

Учительница восприняла высказывания на украинском языке за "высокомерное поведение"

В Одессе одна из учителей гимназии №4 устроила буллинг школьнице из-за того, что она на уроке разговаривала на украинском языке. Об этом сообщают директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич и Одесский медиацентр.

Так, инцидент в гимназии, расположенной на улице Болгарской, случился на прошлой неделе. Во время урока рисования одна из учениц, которая забыла дома альбом, сказала об этом преподавательнице на украинском языке. За это учительница публично начала кричать на ребенка и высмеивать его.

"Видите, что у нас делается. Она разговаривает на украинском языке, так получается, что она выше нас. Альбом не принесла, рисунки не принесла, а права качает. И языком будет прикрываться тут мне... ", - крикнула женщина.

Впоследствии на инцидент отреагировали в городском департаменте образования и науки.

"О ситуации в гимназии №4. Как человек: не просто поражена. Как мама и женщина представляю эмоции ученицы и хочу выразить свою поддержку: у тебя очень красивая речь, дитя... Развивай ее и в дальнейшем... Поведение учителя, по моему мнению, беспрекословно несовместимо с деятельностью в учебном заведении", - отметила Елена Буйневич.

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В результате директор гимназии уволил учительницу по статье 41 пунктом 3 (совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением данной работы) КзоТ Украины. Сейчас ожидается соответствующий приказ "с обращением в компетентные органы".

Напомним, недавно в Одесской области мать восьмилетнего школьника заявила, что учительница элитной частной школы ударила ученика в пах. В результате медики диагностировали у ребенка ушиб. Однако, когда мать обратилась к руководству школы, ей заявили, что "ничего страшного не произошло".