В Одессе троих полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве от нее денег
Правоохранителей временно отстранили от исполнения служебных обязанностей
В Одессе трое полицейских могут быть причастны к похищению женщины и вымогательстве от нее определенной суммы денег.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Отмечается, что 30-летняя одесситка рассказала следователям, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги.
По данным правоохранителей, в ходе расследования было установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы.
По заявлению одесситки начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека.
В настоящее время трое подозреваемых отстранили от выполнения служебных обязанностей.
В то же время, по информации местного издания "Думская", правоохранители похитили женщину для того, чтобы она заплатила им 10 тыс долларов за то, что они не посадят ее в тюрьму за якобы ее причастность к продаже наркотиков.
Как сообщалось ранее, во Львове среди белого дня неизвестные со стрельбой похитили мужчину.