В Одессе троих полицейских подозревают в похищении женщины и вымогательстве от нее денег

Нацполиция из открытых источников

Правоохранителей временно отстранили от исполнения служебных обязанностей

В Одессе трое полицейских могут быть причастны к похищению женщины и вымогательстве от нее определенной суммы денег.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Отмечается, что 30-летняя одесситка рассказала следователям, что трое неизвестных мужчин в течение часа удерживали ее в машине, требуя деньги.

По данным правоохранителей, в ходе расследования было установлено, что к преступлению могут быть причастны полицейские одного из территориальных отделов полиции Одессы.

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По заявлению одесситки начали уголовное производство по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса - незаконное лишение свободы или похищение человека.

В настоящее время трое подозреваемых отстранили от выполнения служебных обязанностей.

В то же время, по информации местного издания "Думская", правоохранители похитили женщину для того, чтобы она заплатила им 10 тыс долларов за то, что они не посадят ее в тюрьму за якобы ее причастность к продаже наркотиков.

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Как сообщалось ранее, во Львове среди белого дня неизвестные со стрельбой похитили мужчину.