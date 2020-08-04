В Одессе совершили нападение на общественного активиста

Нацполиция Фото из открытых источников

Двое неизвестных бросили в сторону активиста Анатолия Коломийца две гранаты

В Одессе совершили нападение на руководителя одесского подразделения общественной организации "Международная антикоррупционная ассамблея", бывшего депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца. Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств происшествия и установления личности нападавших. Об этом "РБК-Украина" сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 3 августа, около 22:00, на автостоянке в переулке Высокий. По предварительной информации, двое неизвестных людей бросили в сторону Коломийца две гранаты, когда тот садился в свой автомобиль. В результате взрыва активист не пострадал, однако повреждения получил его автомобиль Audi.

Во время детального осмотра места происшествия были обнаружены две воронки, которые образовались в результате взрывов гранат РГД-5. Полицейские изъяли их фрагменты и обломки, а также гранату Ф-1, которая не сработала.

Сейчас событие квалифицировано как покушение на убийство. Проводится расследование всех обстоятельств происшествия и установление лиц нападавших в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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