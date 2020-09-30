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В Одессе совершил аварийную посадку американский военный самолет

У воздушного судна отказал один из двигателей

Американский самолет в Одессе Думская

В Одессе совершил аварийную посадку военно-транспортный самолет Воздушных сил США C-130 Hercules. Об этом сообщает Думская.

Отмечается, что воздушное судно вылетело в Одессу с американской базы Рамштайн, которая расположена в Германии. Однако в полете у самолета отказал один из четырех двигателей. Сейчас экипаж занимается решением этой проблемы.

Как сообщают журналисты, этот самолет участвовал в торжествах по случаю 75-летия высадки союзников в Нормандии. Соответствующая инсценировка вторжения произошла 6 июля 2019 года. Тогда на нем присутствовали все главы государств антигитлеровской коалиции, кроме президента России Владимира Путина.

Также известно, что для ответного захода на самолете нарисовали так называемые "полосы вторжения" – белые широкие линии на хвосте фюзеляжа и бортовой знак одного из Дугласов C-47, который выбрасывал парашютистов на французскую землю.

Напомним, сегодня, 30 сентября, в американском штате Калифорния разбился истребитель F-35B Военно-морских сил США. Судно задело в небе самолет-заправщик.

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Ранее сообщалось, что в воздушное пространство Украины вошли американские бомбардировщики. Тогда суда США сопровождали украинские истребители Су-27 и Миг-29 бригад тактической авиации Воздушных Сил.

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