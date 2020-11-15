В Одессе сообщили о минировании здания, в котором находится ТИК

Взрывотехники проверяют объект на наличие опасных устройств Фото из открытых источников

Здание расположено на улице Косовская

В Одессе 15 ноября, в день голосования на местных выборах, полиция получила информацию о минировании здания, в котором находится территориальная избирательная комиссия (ТИК). Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как отмечается, правоохранителям позвонил мужчина и заявил, что административное здание по улице Косовская заминировано. По предварительной информации, там размещена территориальная избирательная комиссия.

Впоследствии на место происшествия выехали работники Взрывотехнического управления, кинологи и полиция. По состоянию на 15:29 продолжалась проверка объекта на наличие взрывоопасных устройств или веществ.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Украине началось повторное голосование на выборах мэров в 7 городах. По предварительным данным, полиция получила по меньшей мере 15 заявлений, связанных с нарушениями процесса во время второго тура выборов.