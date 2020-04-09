В Одессе снова горело здание злополучного колледжа

Пожар в одесском колледже Facebook-страница Максима Куцего

В ГСЧС сообщают, что горели кабели

В Одессе во второй раз возник пожар в здании сгоревшего колледжа. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

Отмечается, что пожар возник на 5-м этаже

“В ГосЧС поступило сообщение, что с пятого этажа недействующего дома по адресу вул. Троицкая, 25 идет дым. После прибытия на место вызова спасателей установлено, что горят кабеля на площади 1 метр погонный. Пожарные ликвидировали возгорание в 18:23. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают тушение на территории Денисовецького, Котовского и Корогодского лесничества в Чернобыльской зоне отчуждения.