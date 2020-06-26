В Одессе СБУ предупредила попытку неонацистов поджечь мечеть

Злоумышленники хотели совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя

В Одессе Служба безопасности Украины предупредила попытку неонацистской организации поджечь мечеть накануне Дня крымскотатарского флага и Дня Конституции Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации во время попытки совершить теракт с целью дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя. В частности, злоумышленники хотели поджечь культовое исламское сооружение с использованием двух бутылок с зажигательной смесью.

Кроме того, было установлено, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания на территории Российской Федерации.

В ходе проведения личного досмотра и обысков по адресам проживания задержанных правоохранители изъяли средства поджога, мобильные терминалы и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта.

В настоящее время фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК Украины (Террористический акт. Действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к причинению значительного имущественного вреда или других тяжких последствий). Продолжается досудебное следствие.

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Напомним, ранее народный депутат Мустафа Джемилев заявлял, что в Киеве крымскотатарская община при содействии Турции построит мечеть на 5000 мест.