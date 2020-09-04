В Одессе из танкера Delfi снова произошла утечка нефти
Причиной утечки стали работы по поднятию и стабилизации
Из танкера Delfi, затонувшего у побережья Одессы в ноябре прошлого года, вновь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.
"Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в Акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020", - говорится в сообщении.
По словам Малеванного, лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза - показатель 0,29 мг/дм3. Представители Одесского филиала ГП "АМПУ" провели неотложные работы с применением сорбента, чтобы устранить загрязнение.
Как отмечается, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации.
Напомним, накануне Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер Delfi компании Mister Drake PC по иску Администрации морских портов Украины.