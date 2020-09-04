В Одессе из танкера Delfi снова произошла утечка нефти

Танкер "Delfi" Telegram, Владислав Криклій

Причиной утечки стали работы по поднятию и стабилизации

Из танкера Delfi, затонувшего у побережья Одессы в ноябре прошлого года, вновь произошел разлив нефтепродуктов. Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

"Вчера специалисты Государственной экологической инспекции Одесской области, обследуя акваторию возле затонувшего судна, заметили пятна и серую пленку серебристого цвета, общей площадью 70 квадратных метров. Этот факт зафиксирован в Акте обследования морской акватории и отбора проб воды в месте загрязнения № 144 от 03.09.2020", - говорится в сообщении.

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По словам Малеванного, лабораторные исследования показали превышение в воде нормированных значений предельно допустимых концентраций в 5,8 раза - показатель 0,29 мг/дм3. Представители Одесского филиала ГП "АМПУ" провели неотложные работы с применением сорбента, чтобы устранить загрязнение.

Как отмечается, утечка нефтепродуктов произошла из-за того, что с судном продолжают проводить работы по его поднятию и стабилизации.

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Напомним, накануне Хозяйственный суд Одесской области арестовал танкер Delfi компании Mister Drake PC по иску Администрации морских портов Украины.