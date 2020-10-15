В Одессе разоблачили "сетку" подкупа избирателей

За "голос" злоумышленники предлагали 1000 гривен

Одесские правоохранители разоблачили председателя избирательной комиссии и местного жителя, которые организовали "сетку" подкупа избирателей. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, передает пресс-служба ведомства.

"Во время следственных действий изъято почти 45 000 долларов США, которые фигуранты планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали 1000 гривен денежного вознаграждения. Доказательство - скрин с телефона бюллетеня с пометкой напротив фамилии кандидата", - сказал Клименко.

В частности, оба злоумышленника были задержаны во время получения денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Сейчас открыто производство по ч. 4 ст. 160 (Подкуп избирателя) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, фигуранты могут получить до 7 лет лишения свободы.

Новости по теме: В Черниговской области мужчина разгромил агитационную палатку и был за это подстрелен

Напомним, ранее в Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил. Как отмечается, действия депутата координировал один из руководителей Одесского облсовета. Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины.