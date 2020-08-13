В Одессе разоблачили мошенников-организаторов финансовой пирамиды на 8 миллионов гривен

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Жертвами злоумышленников стали более 100 вкладчиков

Правоохранители задержали трех администраторов, организовавших в Одессе финансовую пирамиду, предлагавшую финансировать деньги в "перспективную" компанию. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Согласно сообщению, трое злоумышленников создали сеть сайтов, в которую входило более десятка веб-ресурсов, и предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" международную компанию.

Как отмечается, администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Известно, что инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. После получения денег мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.

Установлено, что компания располагалась в Одессе. Именно там правоохранители провели обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.

Известно, что от мошеннических действий пострадали более 100 человек, среди которых как украинцы, так и иностранные граждане. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

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