В Одессе разоблачили мошенников-организаторов финансовой пирамиды на 8 миллионов гривен
Жертвами злоумышленников стали более 100 вкладчиков
Правоохранители задержали трех администраторов, организовавших в Одессе финансовую пирамиду, предлагавшую финансировать деньги в "перспективную" компанию. Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
Согласно сообщению, трое злоумышленников создали сеть сайтов, в которую входило более десятка веб-ресурсов, и предлагали гражданам получать пассивный доход от инвестирования в "перспективную" международную компанию.
Как отмечается, администраторы сайта придерживались полной анонимности и принимали деньги вкладчиков на криптовалютные и электронные кошельки. Известно, что инвесторы вкладывали не менее 300 долларов. После получения денег мошенники блокировали пользователей, отказываясь от любой ответственности.
Установлено, что компания располагалась в Одессе. Именно там правоохранители провели обыск, во время которого изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и "черновые" записи.
Известно, что от мошеннических действий пострадали более 100 человек, среди которых как украинцы, так и иностранные граждане. По факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководство государственной строительной корпорации "Укрбуд" на миллионных злоупотреблениях во время тендеров на возведение объектов хранения и перемещения радиоактивных отходов на территории Чернобыльской зоны отчуждения.