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В Одессе разоблачили контрабанду 50 кг кокаина из Эквадора

Предварительная стоимость изъятой партии кокаина составляет 10 млн долларов

Одесские правоохранители предупредили контрабанду 50 кг кокаина из Эквадора в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В частности, наркотики были обнаружены в контейнере с бананами, расфасованными в 45 брикетах, большинство из которых имеют свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндиката. 

Предварительная стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет 10 млн долларов.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются лица, причастные к преступлению.

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Напомним, недавно сотрудники Служба безопасности предупредили создание схемы нелегального ввоза через Международный аэропорт "Борисполь" в Украину телефонов iPhone 12.

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