В Одессе пьяная женщина на улице избила своего сына, ребенок попал в больницу

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У ребенка диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму

В Одессе двухлетний мальчик попал в больницу после того, как его избила на улица пьяная мать. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, к правоохранителям с информацией о том, что женщина на проспекте Академика Глушко бьет двухлетнего ребенка, обратились прохожие. На место выехали полицейские вместе с представителями службы по делам детей.

Как отмечается, мать ребенка-местную жительницу, 1981 г. р., направили на медицинское освидетельствование, которое показало, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшего мальчика, 2018 г. р., госпитализировали с предварительным диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга".

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Сейчас в Единый реестр досудебных расследований следствием внесены сведения по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия, устанавливаются и допрашиваются свидетели происшествия.

Женщину правоохранители поставят на профилактический учет, а работники службы по делам детей инициируют иск в суд о лишении ее родительских прав.

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Напомним, недавно в Киеве женщина не смогла стать суррогатной матерью в центре репродуктивной медицины, поэтому обманным путем продала собственного ребенка.