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В Одессе проверяют информацию о заминировании многочисленных объектов на территории города

Речь идет о медицински учреждениях, продовольственных магазинах, вокзалах и других объектах

Нацполиция

В Одессе правоохранители проверяют анонимную информацию о заминировании ряда объектов на территории города. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона. 

Как отмечается, анонимное сообщение поступило в полицию в 15.15 в понедельник, 13 апреля, в нем говорилось о возможном взрыве на объектах, среди которых лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто - и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт.

В настоящее время указанное сообщение проверяется следственно-оперативными группами, взрывотехниками, кинологами и спасателями.

Напомним, в городе Беляевка Одесской области мужчина избил полицейского за то, что тот сделал ему замечание об отсутствии маски.

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