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В Одессе проверяют информацию о "масштабном минировании"

В частности, поступила информация о минировании больниц

Нацполиция из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов Одессы проверяют анонимную информацию о минировании ряда общественных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Среди объектов, о возможном взрыве на которых сегодня в полицию поступило анонимное сообщение, - медицинские учреждения, торговые центры, гостиницы, вокзалы", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, информацию сейчас проверяют следственно-оперативные группы, взрывотехники и спасатели. 

Напомним, в пятницу, 6 марта, в Киевском метро на станции "Вокзальная" в вагоне поезда произошел взрыв неизвестного предмета.

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