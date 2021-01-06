В центре Одессы произошло масштабное ДТП с участием пяти авто, есть погибшие и травмированные

Также произошло возгорание автобуса

В Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого два человека погибли, а еще шесть попали в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел на перекрестке улиц Мясоедовской и Разумовской. Предварительно установлено, что водитель Toyota, двигаясь на красный сигнал светофора, столкнулся с автомобилем BMW, который ехал на зеленый.

В результате ДТП последнее транспортное средство отбросило на другие три автомобиля -Volkswagen, Mercedes и автобус "БАЗ", после чего произошло его возгорание.

Как отмечается, 29-летний водитель BMW и его пассажир погибли на месте происшествия. Водитель Toyota и два его пассажира с различными травмами госпитализированы. Кроме этого, доставили в больницу и трех пассажиров Volkswagen.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водитель Toyota задержан, идет следствие.

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Напомним, накануне в Киеве произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате чего от моста Патона было затруднено транспортное движение.