В Одессе произошло двойное убийство

Фото из открытых источников

Мужчина зарезал двух человек, предположительно, без определенного места жительства

В поселении Котовского в Одессе произошло двойное убийство. Предположительно, мужчина оборонялся от нападавших. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на полицию.

Согласно сообщению, нападение произошло у дома ребенка №3 "Солнышко" на ул. Добровольского, 149/5, где неизвестный зарезал двух мужчин, предположительно лиц без определенного места жительства.

Силовики предполагают, что имела место быть неудачная попытка нападения - судя по всему, потерпевшие пытались напасть на человека, у которого оказался при себе нож. Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Сейчас оперативники разыскивают убийцу. На вид ему 40-50 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, одет в темные шорты до колен, темно-синюю футболку, темную кепку. Щетина на лице. При себе имел рюкзак черного цвета, сумку оранжевого и белого цвета. После совершения преступления скрылся в межквартальных проездах.

Новости по теме: В одесском суде подсудимый перерезал себе горло. Видео

Напомним, ранее в Одессе совершили нападение на руководителя одесского подразделения общественной организации "Международная антикоррупционная ассамблея", бывшего депутата Килийского районного совета Анатолия Коломийца. Сейчас правоохранители проводят расследование всех обстоятельств происшествия и установления личностей нападавших.