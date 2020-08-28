В Одессе произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв на территории Одесского НПЗ Думская

Погибших и пострадавших в результате инцидента нет

Ночью 28 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода произошел взрыв на трансформаторной станции. Об этом сообщает "Думская".

Согласно сообщению, местные жители рассказывают, что ровно в полночь в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

Как отмечается, на место прибыли сотрудники ГСЧС и скорая помощь. Впоследствии сотрудники полиции подтвердили, что сорвалась трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом.

Известно, что пожар распространился на 500 кв. м, его ликвидировали около 02:00. После того, как бригада РЭС обесточила подстанцию, были проведены работы по выпуску дыма и охлаждению помещения. Погибших и пострадавших нет.

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