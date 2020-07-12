В Одессе произошел пожар в здании 1814 года: Огонь распространялся по этажам

Пожар в доме в Одессе ГСЧС

Огонь со второго этажа распространился на крышу

В воскресенье, 12 июля, в Приморском районе Одессы произошел пожар в трехэтажном жилом доме в 1814 году. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, возгорание случилось на втором этаже дома по адресу улица Бунина, 35. После чего огонь перекинулся на третий этаж и крышу. Заметим, что внутри дома были деревянные перекрытия.

Так, по состоянию на 11:50 площадь пожара составляла примерно 750 квадратных метров. Позже, в 13:06 спасатели локализовали пламя на площади 700 квадратных метров, а в 14:33 огонь полностью ликвидировали. К тушению пожара было привлечено 18 единиц техники и 60 человек личного состава.

Новости по теме: СБУ обнаружила тайник с боеприпасами возле важных энергообъектов Одессы

По данным ГСЧС, пострадавших и погибших в результате инцидента нет. С жильцами дома начали работу психологи.

В настоящее время продолжается разборка и проливка конструкций. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, на этой неделе в Днепровском районе Киева в квартире многоэтажного жилого дома произошла утечка газа, которая повлекла пожар. В результате этого пострадал хозяин квартиры.