В Одессе поваленное ветром дерево "отправило" мужчину в реанимацию

В общей сложности ветер повалил 63 дерева

В Одессе разгулялся сильный ветер, который массово валит деревья, в том числе и на людей. Об этом сообщает "Думская".

Отмечается, что в результате падения деревьев пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу. Один из них - 44-летний мужчина - находится в реанимации в тяжелом состоянии с политравмой, переломами ребер и голени.

Второй пострадавшим стал 62-летний пенсионер. Он пребывает в хирургии с переломами ребер.

В общей сложности ветер повалил 63 дерева, 42 из которых коммунальщики распилили и вывезли. Кроме того, сотрудники КП "Одесгорэлектротранс" ликвидировали 22 обрыва контактной сети.

В настоящее время городской электротранспорт работает в штатном режиме.

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