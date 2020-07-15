В Одессе полицейского заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней

Полицейскому объявили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения ГБР

Мужчина отвез девушку к себе домой и надругался над ней

В Одессе работника Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции заподозрили в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Так, по данным следствия, девочка познакомилась с подозреваемым в конце января 2020 года. Тогда в полицию обратилась его мать с заявлением о пропаже дочери после очередного конфликта. Впоследствии ребенка нашли, правоохранители составили в отношении матери административный протокол, а с дочкой провели беседу.

Однако позже, 11 февраля, подозреваемый (на тот момент работал инспектором сектора ювенальной превенции) заставил несовершеннолетнего поехать к нему домой. Там мужчина и изнасиловал ребенка, после чего отвез ее на место остановки общественного транспорта.

Через несколько дней после инцидента пострадавшая рассказала об этом своему учителю, который убедил ее обратиться с заявлением в правоохранительные органы.

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В настоящее время инспектору сектора ювенальной превенции Таировского отделения полиции Киевского отдела полиции в городе Одесса сообщили о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Киевской области двое сотрудников полиции Кагарлицкого отдела избили и изнасиловали женщину с применением пыток. Впоследствии суд взял мужчин под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.