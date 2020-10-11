В Одессе подросток получил ожоги всего тела после попытки сделать селфи на крыше товарного вагона

Парень находится в тяжелом состоянии

Товарный поезд Фото из открытых источников

В Одессе подросток залез на товарный вагон для того, чтобы сделать селфи, но взамен получил поражение электрическим током. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что инцидент произошел на железнодорожной станции "Одесса-Западная". 18-летнего парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Сейчас известно, что на месте происшествия работают правоохранители. Они устанавливают полные обстоятельства инцидента и решают вопрос о его квалификации.

Напомним, недавно в Киеве 14-летний парень бросился под поезд и погиб. Инцидент произошел на железнодорожном переходе от ул. Борщаговской до ул. Уманской. Перед смертью паренек написал товарищу СМС о том, что жизнь не имеет смысла.

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Ранее сообщалось, что в городе Днепр сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли несовершеннолетнего парня, который прыгнул с моста в реку. К счастью, подросток выжил, его доставили в больницу.