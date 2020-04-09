В Одессе обрушилась часть исторического здания, едва не придавив прохожих
Там велись ремонтные работы
В центре Одессы частично обрушилась стена исторического здания. Обломки рухнули на улицу, где мгновение до этого проходили пешеходы. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".
Отмечается, что дом на углу улицы Канатной и переулка Нахимова был памятником архитектуры местного значения.
Недавно в здании начались ремонтные работы, однако уже на утро произошло обрушение части сооружения.
В результате обрушения никто из работников не пострадал, а прохожие успели вовремя отскочить.
Сейчас на месте происшествия работает ГСЧС.
Напомним, в Одессе во второй раз загорелось здание колледжа, в котором ранее произошел трагический пожар.