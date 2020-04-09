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В Одессе обрушилась часть исторического здания, едва не придавив прохожих

В Одессе обрушилась часть исторического здания РБК

Там велись ремонтные работы

В центре Одессы частично обрушилась стена исторического здания. Обломки рухнули на улицу, где мгновение до этого проходили пешеходы. Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".

Отмечается, что дом на углу улицы Канатной и переулка Нахимова был памятником архитектуры местного значения.

Недавно в здании начались ремонтные работы, однако уже на утро произошло обрушение части сооружения.

В результате обрушения никто из работников не пострадал, а прохожие успели вовремя отскочить.

Сейчас на месте происшествия работает ГСЧС.

Напомним, в Одессе во второй раз загорелось здание колледжа, в котором ранее произошел трагический пожар.

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