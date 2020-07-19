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В Одессе не могут начать подъем танкера Delfi с мели

Затонувший у берегов Одессы танкер "Делфи"

 "Думская"

Водолазы облегчают вес судна

Затонулый у побережья Одессы танкер Delfi не могут поднять, поскольку судно слишком тяжелое. Поэтому для начала решено откачать воду из его корпуса. Об этом сообщил одесский бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого принимает участие в операции.

По его словам, специалисты не будут сегодня, 19 июля, делать очередную попытку поднять Delfi. Зато водолазы сначала попытаются откачать воду из корпуса танкера и достать понтон, что лопнул.

Ставницер отметил, что поднятие танкера с мели - сложный и трудоемкий процесс, в котором много малоизвестных факторов.

"Предусмотреть вес судна, как и то, насколько сильно оно держится за волнорез, невозможно - выясняем это опытным путем... Спешка в данном случае может обернуться бедой, поэтому работаем спокойно. Вчера стало понятно, что судно слишком тяжелое - лопнул понтон, порвался кормовой трос. Сегодня водолазы будут облегчать Delfi: откатывать кормовой отсек и носовой трюм, доставать понтон, что лопнул, и менять его. Буксиры сегодня работать не будут. Вечером - совещание рабочей группы, после нее определим даты следующего подъема", - отметил он.

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Напомним, в Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в ноябре прошлого года.

Ранее сообщалось, что с затонувшего в Одессе танкера "Delfi" в море снова потекли нефтепродукты.

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