В Одессе начали поднимать танкер Delfi

После поднятия потребуется около 2 недель для транспортировки судна на место его дислокации

В Одессе поднимают танкер Delfi Фото из открытых источников

В Одессе началась операция по подъему танкера Delfi, который затонул в ноябре прошлого года. Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook.

"Инвертировать танкера запланирована на сегодня, 18 июля. В эти часы проводится активная фаза работ", - написал он.

В Одессе поднимают танкер Delfi Фото из открытых источников

По словам Куцого, к процессу подключились представители бизнеса, которые предоставят буксиры для переворачивания судна на ровный киль.

Впрочем, по словам представителей судовладельца, после переворачивания танкера им понадобится 2 недели, чтобы транспортировать его на место будущей дислокации, отметил председатель ОГА.

В Одессе поднимают танкер Delfi Фото из открытых источников

В то же время, как сообщает одесское издание "Думская", работы с накачивания понтонов ведутся в субботу с 6 утра.

Между пляжем и "Делфи" постоянно курсируют катера, доставляя водолазов к месту работ. На расстояние около 100 метров подошли буксиры, на них заводят тросы, чтобы дернуть танкер для постановки на киль.

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Ранее сообщалось, что с затонувшего в Одессе танкера "Delfi" в море снова потекли нефтепродукты