В Одессе на стройплощадке погибли двое рабочих

В Одессе под обвалом погибли двое работников ГСЧС

Погибших нашли под завалами

В Одессе в результате обвала котлована и конструкций на строительной площадке погибли двое работников. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, инцидент произошел сегодня на улице академика Сахарова. Там во время строительных работ обрушился котлован и конструкции на строительной площадке. Под обломки попали двое работников.

На место трагедии немедленно вызвали скорую и сотрудников ГСЧС. Для разбора завалов привлекли 20 спасателей, экскаватор строительной компании и четыре специализированные машины ГСЧС.

К сожалению, после высвобождения пострадавших, медики констатировали их смерть.

Напомним, ранее в Хмельницкой области в результате взрыва в многоэтажке пострадал школьник. Тогда во время ремонтных работ работники перепутали газовую и водопроводную трубу.