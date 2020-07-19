В Одессе на море водный скутер убил отдыхающего
Мужчина скончался в больнице от полученных травм
В субботу, 18 июля, в поселке Затока Одесской области турист погиб в результате столкновения с водным скутером на море. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
По предварительной информации, 42-летний отдыхающий из Днепропетровской области катался на надувном матрасе. Во время этого он столкнулся с водным скутером, который находился рядом. В результате этого мужчина получил ряд телесных повреждений, а впоследствии скончался в больнице.
Впоследствии на место события прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции для выяснения подробностей трагического инцидента. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, накануне утром, 18 июля, возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шестеро человек, еще трое пострадали.