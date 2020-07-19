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В Одессе на море водный скутер убил отдыхающего

Турист столкнулся со скутером во время того, как плавал на надувном матрасе Нацполиция

Мужчина скончался в больнице от полученных травм

В субботу, 18 июля, в поселке Затока Одесской области турист погиб в результате столкновения с водным скутером на море. Об этом сообщает пресс-служба полиции области. 

По предварительной информации, 42-летний отдыхающий из Днепропетровской области катался на надувном матрасе. Во время этого он столкнулся с водным скутером, который находился рядом. В результате этого мужчина получил ряд телесных повреждений, а впоследствии скончался в больнице.

Впоследствии на место события прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции для выяснения подробностей трагического инцидента. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по статье 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним,  накануне утром, 18 июля, возле села Сафьяны Измаильского района Одесской области произошла смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли шестеро человек, еще трое пострадали.

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