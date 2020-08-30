В Одессе на марше ЛГБТ произошла стычка. Видео

Пока сообщается о пяти задержанных

Столкновения на марше ЛГБТ в Одессе Фото: PavlovskyNews Столкновения на марше ЛГБТ в Одессе Фото: PavlovskyNews Столкновения на марше ЛГБТ в Одессе Фото: PavlovskyNews

В Одессе на марше ЛГБТ "Одесса прайд" произошла стычка между их противниками с акции "За семейные ценности" и правоохранителями. Об этом пишет местное новостное агентство 048.

По информации издания, около 15:00 на Приморском бульваре должен был начаться "Марш равенства", но перед началом акции к месту ее проведения пришли сторонники "традиционных ценностей", чтобы выразить свою позицию.

Так, недалеко от Думской площади начались столкновения с применением яиц и слезоточивого газа. После этого правоохранители начали окружать участников марша "За семейные ценности".

Сейчас сообщается о пяти задержанных представителях "За семейные ценности" и об одном пострадавшем правоохранителе, его ударили по голове, после чего госпитализировала скорая помощь.

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Напомним, в воскресенье, 30 августа, в центре Минска развернулся протест, в ходе которого начались столкновения между силовиками и активистами.