В Одессе мужчина устроил стрельбу из-за громкой музыки в соседнем доме

В результате конфликта пострадали два человека

Стрельба в Одессе Национальная полиция Украины в Одесской области

В Одессе в частном секторе произошел конфликт между соседями из-за того, что компания друзей слишком громко включила музыку дома. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Отмечается, что возмущенный мужчина несколько раз наведался к соседке с просьбой прекратить шум, но в ответ получал лишь оскорбления. После этого он вернулся в чужой дом с травматическим пистолетом. Компания друзей бросились отбирать оружие, но во время схватки раздался выстрел и пуля попала в ногу одной девушке.

В то же время, владелец оружия во время толкотни получил царапины. Обоих пострадавших осмотрели врачи, и сейчас участники конфликта находятся дома.

Сейчас известно, что и мужчина, и девушка обратились с заявлениями в полицию. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нанесения людям легких телесных повреждений и назначили ряд экспертиз.

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Напомним, недавно в Сумах мужчина начал стрельбу по одному из жителей соседнего дома и нанес ему несколько огнестрельных ранений в живот. Нетрезвого злоумышленника возмутил звук автомобильного двигателя, который мешал ему отдыхать.